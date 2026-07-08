Fedez ha commentato nuovamente la relazione passata con Chiara Ferragni, affermando di averla amata e di aver commesso alcuni errori. Ha parlato di lei con serenità, senza negare i sentimenti provati in passato. Sono trascorsi tre anni dalla separazione tra i due.

Con serenità Fedez è tronato a parlare di Chiara Ferragni e della loro storia passata, ammettendo alcuni errori, ma non negando l'amore provato per lei Sono passati ormai tre anni da quandoFedez e Chiara Ferragnisi sono lasciati. La loro coppia per anni è stata seguitissima, sulle copertine in continuazione e su ogni social. Il loro matrimonio è stato seguito in live da milioni di utenti ma poi, dopo ilPandorogate, la coppia si è lasciata e la loro rottura è stata molto chiacchierata. AdessoFedez è pronto ad una nuova fase della sua vita, la sua compagna Giulia Honegger aspetta un bambinoe lui è presto sarà padre per la terza volta. APulp PodcastFedezha deciso di mettersi a nudo e di rispondere ad alcune domande che circolano spesso sul web e la maggior parte di queste erano suChiara Ferragni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: “E’ una persona che ho amato”

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Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni ma dimenticate l’uomo che era prima: le sue parole lasciano stupitiFedez ha commentato di recente la relazione con Chiara Ferragni, sottolineando come la loro storia sia ormai conclusa.

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