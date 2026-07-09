Fedez | Io e Chiara? Si sono inanellate una serie di cose lasciarci è stato necessario- Il video

Durante un episodio di PulpPodcast, Chico Parlanti ha chiesto a Fedez come abbia fatto a lasciar perdere con Chiara Ferragni. Il rapper ha risposto che si sono accumulate diverse situazioni, e che lasciarsi è stato un passo necessario. La domanda più diretta ha aperto un dibattito sulla fine della relazione tra i due. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla vicenda.

La domanda più scomoda a Fedez la fa Chico Parlanti, attore e speaker radiofonico, durante l’ultima puntata di PulpPodcast: «Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?». Fedez ci pensa, cerca le parole giuste e poi racconta: «Diciamo che si sono inannellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile ». E poi va oltre, e sottolinea che «non tutte le cose che senti dire sono vere. Molte delle cose che sono successe io non ho mai voluto nemmeno approfondirle perché non credo necessitassero di spiegazioni». Dopo la rottura con l’ex moglie Chiara Ferragni, da cui ha avuto due figli, Leone e Vittoria, Fedez è nuovamente innamorato e sta per avere il terzo figlio dalla compagna Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Open.online

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Fedez si riavvicina a Chiara Ferragni, il ruolo di Giulia Honegger: «Li ha aiutati»

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