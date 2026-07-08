Fedez ha commentato di recente la relazione con Chiara Ferragni, sottolineando come la loro storia sia ormai conclusa. Non ha fatto riferimenti diretti all’attuale situazione, ma ha espresso opinioni sulla loro relazione passata. Le sue dichiarazioni sono state riportate da vari media e hanno attirato l’attenzione del pubblico. La coppia si è separata alcuni mesi fa, mantenendo un rapporto pubblico di collaborazione e rispetto. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli della separazione o sulla vita attuale di entrambi.

Anche se la loro storia d’amore appartiene ormai al passato, il nome dei Ferragnez continua a suscitare curiosità. A distanza di tempo dalla separazione, ogni nuova dichiarazione dei protagonisti finisce inevitabilmente sotto i riflettori. Nelle ultime ore è stato Fedez a tornare sull’argomento durante una conversazione nel Pulp Podcast, rispondendo a una domanda che in tanti continuano a porsi. Le sue parole, misurate ma cariche di significato, hanno mostrato un atteggiamento molto diverso rispetto al passato. Perché è finita tra Fedez e Chiara Ferragni? Adesso parla il rapper. Nel corso dell’ultima puntata del Pulp Podcast, l’ospite Chico Parlanti ha rivolto a Fedez una delle domande più frequenti da quando il matrimonio con Chiara Ferragni è terminato: « Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni ma dimenticate l’uomo che era prima: le sue parole lasciano stupiti

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Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez con parole molto dure

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