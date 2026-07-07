Federico Quaranta è stato aggredito da tre giovani a Milano mentre indossava un orologio. L'episodio si è verificato in strada e il conduttore ha spiegato di aver reagito, rischiando grosso. Ha scritto che si trattava di un tentativo di rapina e ha commentato che non si tratta di criminalità, ma di un fallimento collettivo. Quaranta ha condiviso l’accaduto tramite un post su Facebook.

Attimo di paura per il conduttore e divulgatore Federico Quaranta, al centro di un tentativo di rapina per un orologio, a Milano. Lo ha spiegato il diretto interessato, cosa è accaduto in quei momenti, con un lungo post su Facebook. “Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. -ha raccontato Quaranta – Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene”. “Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino. – ha ammesso – Poteva andare molto peggio. Ma tornando a casa ho continuato a chiedermi una cosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso. Non è criminalità, è il fallimento di tutti noi”: Federico Quaranta aggredito da tre ragazzi a Milano per un orologio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, il conduttore Federico Quaranta aggredito in strada da una banda di ragazzini: "Ho reagito e ho rischiato grosso"

Federico Quaranta aggredito a Milano per un orologio: «Quei tre ragazzini divorati da rabbia sociale e vendetta, il mio vecchio Omega era solo un pretesto»A Milano, un uomo è stato aggredito da tre giovani mentre tornava a casa, con un orologio antico al polso, ricordo del padre.

Argomenti più discussi: Federico Quaranta aggredito da tre ragazzi; Federico Quaranta derubato a Milano: il racconto dello spavento e il duro sfogo sui social.

Milano, il conduttore Federico Quaranta aggredito in strada da una banda di ragazzini: Ho reagito e ho rischiato grossoIl conduttore è stato picchiato in strada e sui social si è sfogato sulla dilagante criminalità: Milano, ormai, assomiglia sempre più a una moderna Commedia di Dante ... msn.com

Il conduttore Federico Quaranta aggredito a Milano da 3 ragazzi per un orologio: Ho rischiato grosso ma sto beneIl conduttore Rai Federico Quaranta ha raccontato di essere stato aggredito a Milano da tre ragazzi giovanissimi ... fanpage.it