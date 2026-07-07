A Milano, un uomo è stato aggredito da tre giovani mentre tornava a casa, con un orologio antico al polso, ricordo del padre. I ragazzi, visibilmente arrabbiati e alla ricerca di vendetta, lo hanno colpito durante la colluttazione. L’incidente si è verificato in una zona residenziale, mentre l’uomo portava con sé uno zaino e una borsa con vestiti da lavare. La vittima ha riportato ferite lievi.

«Un uomo che torna a casa da sua figlia, con uno zaino pieno di esperienze, una borsa di vestiti da lavare ed un vecchio orologio, ricordo del suo amatissimo padre. E il nemico diventano tre ragazzi giovanissimi, tappezzati di brand, divorati dalla rabbia sociale e dalla vendetta». Lo sfogo affidato ai social è del conduttore radiofonico Federico Quaranta, aggredito alle 19.30 di lunedì 7 luglio a Milano, in zona Benedetto Marcello, per un orologio. «Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto - racconta Quaranta nel post Instagram -. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene. Forse sarebbe stato meglio mollare il bottino». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Federico Quaranta aggredito a Milano per un orologio: «Quei tre ragazzini divorati da rabbia sociale e vendetta, il mio vecchio Omega era solo un pretesto»

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