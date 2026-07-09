La nazionale norvegese si prepara alla partita dei quarti di finale contro l’Inghilterra, ma alcuni giocatori presentano febbre, tosse e debolezza cronica. Le condizioni di salute di alcuni atleti sono al centro delle preoccupazioni nel ritiro della squadra, che monitora attentamente la situazione prima dell’incontro. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali esclusioni o modifiche alla formazione. La partita è prevista tra poche ore.

Scattano i sistemi d'allarme nel ritiro della Norvegia, attesa dalla storica sfida dei quarti di finale contro l'Inghilterra. Nelle ultime ore, le voci rimbalzate dai tabloid britannici e da alcune emittenti internazionali avevano dipinto uno scenario apocalittico: un'intossicazione alimentare di massa o un virus intestinale fulminante pronto a decimare la selezione scandinava., Nessuna intossicazione da cibo avariato, ma un più classico virus influenzale che è effettivamente circolato tra alcuni membri della delegazione, portando febbre alta, spossatezza e attacchi di tosse. A finire ko nelle scorse ore sono stati l'attaccante Strand Larsen (già rientrato in gruppo dopo aver smaltito la febbre) e il difensore Pedersen, isolato in hotel a scopo precauzionale prima dell'ultimo match. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Febbre, tosse e debolezza cronica: la Norvegia ha un problema in più verso il quarto con l'Inghilterra

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