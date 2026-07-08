Virus colpisce la Norvegia prima del match con l' Inghilterra al Mondiale 2026 tosse e febbre tra i sintomi

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale di calcio norvegese sta affrontando un virus con tosse e febbre, pochi giorni prima del match contro l’Inghilterra al Mondiale 2026. La squadra ha riscontrato sintomi influenzali tra i giocatori, che potrebbero influenzare la preparazione alla partita valida per le semifinali. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di contagi o sull’impatto sulla formazione. La partita è programmata tra pochi giorni.

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La nazionale di calcio della Norvegia, a pochi giorni di distanza dal match contro l’Inghilterra al Mondiale 2026, valido per l’accesso alla semifinale del torneo, è alle prese con un virus. Tosse, febbre, spossatezza e mal di pancia sono i sintomi che avrebbero accusati diversi giocatori, tra cui però non rientrerebbe la star Haaland. Colpito anche il ct Solbakken. La Norvegia e il virus al Mondiale 2026: chi sono i calciatori colpiti Norvegia alle prese con un virus al Mondiale: le parole del ct Solbakken Quando si gioca Norvegia-Inghilterra al Mondiale 2026 La Norvegia e il virus al Mondiale 2026: chi sono i calciatori colpiti La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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