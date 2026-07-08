A pochi giorni dal quarto di finale contro l’Inghilterra, diversi giocatori della nazionale norvegese presentano tosse, febbre e problemi respiratori. La squadra è in allarme per i problemi di salute tra i calciatori, che potrebbero influire sulla formazione per la partita di sabato sera. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito se ci siano stati tamponi o diagnosi di influenza. La situazione resta sotto osservazione prima dell’incontro decisivo.

A pochi giorni dallo storico quarto di finale mondiale contro l’Inghilterra – in programma sabato 11 alle 23 – c’è ansia e apprensione in casa Norvegia, con diversi giocatori a fare i conti con alcuni problemi di salute all’interno del gruppo. Diversi componenti della spedizione hanno infatti accusato sintomi influenzali che stanno condizionando la preparazione alla sfida di sabato. Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta Mondiali, il tabellone aggiornato: ecco i quarti di finale Anche il commissario tecnico Ståle Solbakken, apparso più volte mentre tossiva durante l’ultima conferenza stampa, ha confermato la presenza di alcuni casi di influenza all’interno della squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ansia Norvegia prima della sfida storica con l’Inghilterra: allarme influenza nel gruppo squadra tra tosse, febbre e problemi respiratori

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