FC 26 obiettivo Lampard 98 | come sbloccarlo gratis

Notizia in breve

Per sbloccare gratuitamente Frank Lampard “Icona FUTTIES” da 98 su Ultimate Team, bisogna completare una serie di sfide e obiettivi specifici nel gioco. La stagione 9 di Ultimate Team è partita e ha introdotto nuove attività da svolgere, che permettono di ottenere i premi necessari. L’evento si svolge attraverso sfide quotidiane e obiettivi stagionali, senza richiedere acquisti in-game.