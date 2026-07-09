FC 26 obiettivo Lampard 98 | come sbloccarlo gratis
Per sbloccare gratuitamente Frank Lampard “Icona FUTTIES” da 98 su Ultimate Team, bisogna completare una serie di sfide e obiettivi specifici nel gioco. La stagione 9 di Ultimate Team è partita e ha introdotto nuove attività da svolgere, che permettono di ottenere i premi necessari. L’evento si svolge attraverso sfide quotidiane e obiettivi stagionali, senza richiedere acquisti in-game.
Il ritorno del mito: come sbloccare Frank Lampard “Icona FUTTIES” da 98 su Ultimate Team. Il lancio della Stagione 9 nei menu di Ultimate Team ha ufficialmente aperto le danze a una delle dinamiche di “grinding” più amate e remunerative per i player di FC 26. La ricompensa finale è da capogiro: la versione Icona FUTTIES di Frank Lampard con ben 98 di OVR, una carta fantascientifica dotata di 5? Mosse Abilità, 5? Piede Debole e un devastante 99 alla voce tiro che lo rende il padrone assoluto del centrocampo. Se vi state chiedendo come fare vostro questo monumento del calcio inglese a costo zero, la risposta risiede nel gruppo di obiettivi denominato “Perfezionista Tour mondiale del futuro”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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