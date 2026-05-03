FC 26 ICONE DA SOGNO | ARRIVA IL PICK 89+ ENCORE! SCOPRI COME SBLOCCARLO

EA Sports ha annunciato l’introduzione del nuovo Player Pick Icona Encore 89+ come parte delle sfide di creazione rosa. La modalità permette ai giocatori di ottenere icone storiche attraverso una selezione casuale. La possibilità di sbloccare questa icona speciale ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che possono partecipare all’evento per aggiungere una leggenda al proprio team virtuale. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

La caccia alle leggende entra nel vivo. EA Sports ha appena rilasciato una delle Sfide Creazione Rosa più attese della stagione: il Player Pick Icona Encore 89+. Una chance imperdibile per aggiungere al proprio undici titolare i nomi che hanno fatto la storia del calcio. Ecco tutto quello che devi sapere per tentare la fortuna. Il momento della verità è arrivato per chi ha accumulato “fodder” nel club. Il nuovo 1 of 3 89+ Encore Icon Player Pick non è una semplice sfida, ma una vera lotteria di lusso che mette in palio tre opzioni tra le migliori Icone rilasciate finora nel gioco. Con un requisito minimo di 89 OVR, il rischio di trovare versioni base è ridotto al minimo, lasciando spazio ai grandi nomi che possono davvero svoltare la tua stagione competitiva.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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QUANDO APRIRE E COME ACCUMULARE PACK PER I TOTY DI FC 26

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