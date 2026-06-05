FC 26 il trucco per 2500 XP gratis in pochi minuti | come sbloccarlo subito

Un trucco permette di ottenere 2500 XP in pochi minuti nel FC 26. Seguendo una procedura specifica, è possibile sbloccare rapidamente questa quantità di punti esperienza. L’XP accumulata serve a progredire nei livelli della stagione di Ultimate Team. Con l’avanzamento, si sbloccano pacchetti più ricchi e giocatori speciali del Festival of Football. La tecnica è stata condivisa da alcuni utenti e funziona in modo rapido e semplice.

L’avanzamento nei livelli della stagione di Ultimate Team è fondamentale per sbloccare i pacchetti più pesanti e i giocatori speciali del Festival of Football. Se siete a caccia di punti esperienza per dare una spinta decisiva al vostro pass stagionale, è appena emerso un trucco eccezionale e totalmente legale per portarsi a casa ben 2.500 punti XP gratuiti nel minor tempo possibile. Si tratta di un metodo rapido che sfrutta le impostazioni di una modalità offline specifica. Vediamo insieme la procedura esatta, mossa dopo mossa, per completare gli obiettivi senza sprecare ore di gioco. IL REQUISITO: LA MODALITÀ “GIOCO DEL MONDO”. Il fulcro di questo metodo si trova all’interno della modalità offline Gioco del Mondo (The World’s Game), accessibile direttamente dai menu di FC 26. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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