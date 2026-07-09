In aggiornamento alle 19:00 nei menu di Ultimate Team, arriva Nick Woltemade, centravanti e trequartista fisico. Il nuovo profilo offensivo combina una presenza imponente con abilità tecniche da fantasista. Woltemade è descritto come un attaccante completo, in grado di ricoprire ruoli di prima punta e trequartista, offrendo nuove possibilità tattiche ai giocatori. La sua presenza nel gioco si inserisce in un più ampio rinnovamento di profili offensivi disponibili.

Centravanti totale e trequartista fisico: Nick Woltemade sbarca su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette sul piatto un profilo offensivo davvero intrigante, capace di unire una fisicità imponente a doti tecniche da vero e proprio fantasista. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Nick Woltemade, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Glory Hunters con un’eccellente versione speciale da 94 di OVR. Ci troviamo di fronte a un jolly d’attacco formidabile: letale sotto porta con il suo 96 in Tiro, agilissimo nello stretto e solidissimo nei contrasti grazie a un eccezionale 92 alla voce Fisico. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, gigante d’attacco: arriva Woltemade 94

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