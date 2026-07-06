FC 26 sbarca Alexander Sørloth | un gigante da 94
Alle 19:00, nel menu di Ultimate Team, è stata aggiunta la scheda di Alexander Sørloth, attaccante di 94 di valutazione. Il giocatore, noto per la sua statura imponente e potenza fisica, ora è disponibile come opzione offensiva. La sua presenza nel gioco offre una soluzione per chi cerca un elemento offensivo forte, capace di dominare in area e segnare con efficacia.
Una forza della natura in attacco: Alexander Sørloth “Orgoglio nazionale” sbarca su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette sul piatto un’opzione offensiva devastante per chiunque cerchi un attaccante dominante, fisicamente straripante e letale sotto porta. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata ad Alexander Sørloth, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Orgoglio nazionale con una spaventosa versione speciale da 94 di OVR. Siamo di fronte a un vero e proprio ariete d’attacco moderno, che abbina una velocità impressionante a doti fisiche fuori dal comune. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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