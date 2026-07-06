FC 26 sbarca Alexander Sørloth | un gigante da 94

Notizia in breve

Alle 19:00, nel menu di Ultimate Team, è stata aggiunta la scheda di Alexander Sørloth, attaccante di 94 di valutazione. Il giocatore, noto per la sua statura imponente e potenza fisica, ora è disponibile come opzione offensiva. La sua presenza nel gioco offre una soluzione per chi cerca un elemento offensivo forte, capace di dominare in area e segnare con efficacia.