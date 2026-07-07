FC 26 freccia a sinistra | arriva Keito Nakamura 94

Keito Nakamura, noto per velocità e tecnica, debutta su FC 26 con il suo aggiornamento alle 19:00 in Ultimate Team. La sua scheda offre un esterno d’attacco rapido, tecnico e con statistiche equilibrate, rappresentando una novità per i giocatori alla ricerca di un profilo duttile e performante. L’introduzione di Nakamura arricchisce le opzioni per gli utenti che vogliono migliorare la propria squadra con un giocatore di qualità sulla fascia.

Velocità e tecnica sulla fascia: Keito Nakamura “Orgoglio nazionale” debutta su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team riserva una piacevolissima sorpresa per tutti coloro che sono alla ricerca di un esterno d’attacco guizzante, tecnico e dalle statistiche incredibilmente bilanciate. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Keito Nakamura, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Orgoglio nazionale con un’ottima versione speciale da 94 di OVR. Siamo di fronte a un’ala pura, dotata di un’accelerazione bruciante e di una grandissima reattività palla al piede.... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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