EA Sports ha introdotto una nuova evoluzione nel suo popolare gioco di calcio, intitolata “Fenomeno a cinque stelle”. Questa aggiunta permette ai giocatori di migliorare le capacità di alcuni atleti, portandoli a un livello superiore. La novità riguarda specificamente un aggiornamento delle statistiche e delle abilità di determinati personaggi all’interno del gioco. Tuttavia, ci sono anche limiti e restrizioni che i giocatori devono considerare durante il processo di evoluzione. La funzione si inserisce nel più ampio aggiornamento delle modalità di gioco di EA Sports.

Il sogno di ogni giocatore di Ultimate Team prende vita. EA Sports ha rilasciato una nuova Evoluzione dal nome inequivocabile: “Fenomeno a cinque stelle”. Una sfida pensata per stravolgere la tecnica dei tuoi giocatori, migliorando drasticamente sia le Mosse Abilità che il Piede Debole. Ma attenzione: le scritte nei menu nascondono un dettaglio fondamentale da analizzare. Ecco come funziona. Chiunque giochi a livello competitivo sa quanto le stelle facciano la differenza. Avere un giocatore capace di saltare l’uomo con le finte più complesse e di calciare indifferentemente con entrambi i piedi è il segreto per scardinare le difese nel meta attuale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “FENOMENO A CINQUE STELLE”: L’EVOLUZIONE DA 5 STELLE… MA OCCHIO AI LIMITI!

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