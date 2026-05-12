Lavoro Fava Inps | Il legame con la scuola è priorità strategica

La presentazione del progetto “Scuola per il lavoro” ha offerto l’occasione per un intervento del presidente dell’Inps, Gabriele Fava. L’iniziativa prevede l’avvio di una sperimentazione sull’apprendistato duale negli istituti tecnici e professionali della Puglia a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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