Lavoro Fava Inps | Il legame con la scuola è priorità strategica

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presentazione del progetto “Scuola per il lavoro” ha offerto l’occasione per un intervento del presidente dell’Inps, Gabriele Fava. L’iniziativa prevede l’avvio di una sperimentazione sull’apprendistato duale negli istituti tecnici e professionali della Puglia a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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