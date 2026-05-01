Al momento si svolge a Piazza San Giovanni il Concertone del Primo Maggio, con una rappresentanza di circa cinquanta artisti italiani che si esibiscono sotto il sole caldo. Il messaggio principale del concerto è incentrato sulla richiesta di un lavoro dignitoso, sicuro, stabile e ben retribuito. La manifestazione riunisce musicisti e pubblico in un evento tradizionale che celebra la festa dei lavoratori.

Giornata di festa, sole quasi estivo, migliaia di ragazzi da tutta Italia assiepati davanti al palco fin dalle prime ore di oggi a Piazza San Giovanni a Roma per il Concertone del Primo maggio, evento che si ripete dal 1990. Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, il Concertone 2026 è dedicato al tema «lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale». Ad aprire il live vero e proprio, dopo l’esibizione dalle 13 alle 14.30 delle nuove proposte, la conduttrice Arisa in veste di cantante che si è esibita in una toccante performance interpretando 'Futura' di Lucio Dalla che ha dedicato al padre che proprio oggi compie 72 anni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Concertone del Primo Maggio, il messaggio: "Lavoro dignitoso, sicuro, stabile e ben retribuito"

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