Nella mattinata di ieri, sono state eseguite verifiche tecniche presso il centro sociale occupato in via Monte Rosa 84, uno stabile in stile liberty. Le ispezioni sono state avviate in seguito alle denunce di residenti riguardo a possibili problematiche strutturali o di sicurezza. Le autorità hanno effettuato controlli sull’edificio, ma non sono stati comunicati dettagli sui risultati preliminari. Nessuna altra informazione sulle prossime azioni o interventi è stata resa nota.

Fari sul Cantiere. Ieri mattina c’è stata un’ispezione nello stabile liberty occupato dal centro sociale in via Monte Rosa 84. Stando alle prime informazioni, le verifiche nella palazzina sono state innescate dagli esposti presentati in Procura da alcuni residenti, sembra legati a recenti lavori sul tetto e al festival Here25tay che si è svolto dal 12 al 14 giugno per celebrare i 25 anni di attività: del caso si stanno occupando il procuratore Marcello Viola e il pm Silvia Peru. I primi a entrare sono stati gli specialisti del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per individuare l’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fari sul centro sociale Cantiere. Verifiche tecniche sullo stabile dopo le denunce dei residenti

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