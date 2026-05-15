Controlli a largo raggio dei carabinieri | due arresti denunce e verifiche sul territorio

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 14 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia locale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha coinvolto l’area di Maddaloni e i comuni vicini. Durante l’operazione, sono stati effettuati controlli su diverse persone e veicoli, portando all’arresto di due soggetti e alla denuncia di altri. Sono state eseguite verifiche in varie zone, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza pubblica.

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Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato nella serata del 14 maggio 2026 l’area di Maddaloni e i comuni limitrofi, nell’ambito di un’operazione a largo raggio condotta dai Carabinieri della Compagnia locale finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dei reati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL CASERTANO

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