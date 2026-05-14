Nuova luce sul parco della Favorita installati 95 fari a led dopo i furti dei cavi

Stasera torna l’illuminazione nel parco della Favorita, dopo i furti di cavi che hanno danneggiato le linee di alimentazione in viale Diana e viale Ercole. Sono stati installati 95 fari a led di nuova generazione per ripristinare la luce nelle zone interessate. La sostituzione delle linee danneggiate ha permesso di riattivare l’impianto di illuminazione nel parco, che risulta ora più efficiente ed energeticamente sostenibile grazie ai nuovi dispositivi.

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Si riaccende stasera l’illuminazione del parco della Favorita: sostituite le linee di alimentazione danneggiate dai furti di cavi in viale Diana e in viale Ercole, dove arrivano anche 95 centri luminosi a led di nuova generazione. Amg Energia ha realizzato l’intervento di manutenzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuova illuminazione sulla strada provinciale: installati 33 lampioni a ledGli interventi sulla sp Minturnese (tratto km 1+720 – km 2+860) e sul prolungamento di via Antonio Sebastiani. Luce nuova per il Meratese: i led nei lampioni di 12 comuniSono partiti i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel Meratese. Argomenti più discussi: Qui si risveglia lo spirito: Shivananda racconta la sua Città della Nuova Luce sul Gargano; Più sicurezza sotto i lampioni. Dalla piazza a viale Terme, luce in centro e in periferia; Nuova luce sui giardini monumentali: la Spezia candida il progetto di rilancio; Un nuovo campo da baseball nel parco dell’ex Ugo Pisa. Ok al progetto da 560mila euro. LADY BIRD PROJECT ORGANIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE DIDATTICO MUSICALE SOCIETA COOPERATIVA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Un nuovo campo da baseball nel parco dell’ex Ugo Pisa. Ok al progetto da 560mila euroOggi è chiuso e in condizioni pessime. Saranno rifatti anche spogliatoi e tribune ... msn.com