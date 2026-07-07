Famiglia nel bosco i servizi sociali | Sì al ricongiungimento se i bimbi vanno a scuola
I servizi sociali hanno confermato che il ricongiungimento della famiglia nel bosco sarà possibile solo se i bambini frequenteranno regolarmente la scuola. La decisione dipende dal rispetto delle normative e dal benessere dei minori. La famiglia si trova in una situazione di separazione forzata, e il ritorno insieme sarà valutato in base alle condizioni di sicurezza e istruzione dei bambini. Nessuna altra informazione sui dettagli del caso è stata resa nota.
Il futuro della cosiddetta “famiglia nel bosco” si trova a un bivio cruciale, sospeso tra il rigido rispetto delle normative sociali e il profondo desiderio di riunire un nucleo familiare bruscamente separato. I tre figli di Nathan e Catherine hanno finalmente affrontato uno dei passaggi più delicati dell’intero iter giudiziario, venendo ascoltati in un’audizione protetta davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I minori, che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale disposta lo scorso novembre, sono entrati nel palazzo di giustizia poco dopo le 10 da un ingresso secondario, accompagnati dalla tutrice e da un’assistente sociale, per poi lasciare la struttura poco prima delle 13. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Famiglia nel bosco, i servizi sociali: «Sì al ricongiungimento se i bimbi vanno a scuola»
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