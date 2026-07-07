Famiglia nel bosco i servizi sociali | Sì al ricongiungimento se i bimbi vanno a scuola

Notizia in breve

I servizi sociali hanno confermato che il ricongiungimento della famiglia nel bosco sarà possibile solo se i bambini frequenteranno regolarmente la scuola. La decisione dipende dal rispetto delle normative e dal benessere dei minori. La famiglia si trova in una situazione di separazione forzata, e il ritorno insieme sarà valutato in base alle condizioni di sicurezza e istruzione dei bambini. Nessuna altra informazione sui dettagli del caso è stata resa nota.