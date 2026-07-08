Famiglia nel bosco i servizi sociali aprono al ricongiungimento | rientro a casa vincolato all’iscrizione a scuola

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tre bambini della famiglia nel bosco potrebbero tornare a vivere con i genitori, secondo i servizi sociali che hanno presentato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La riunificazione è subordinata all’iscrizione dei minori a scuola e al rispetto di alcune condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria. La decisione si basa su una valutazione positiva delle loro condizioni attuali e sulla volontà di reintegro familiare.

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Il futuro dei tre bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” potrebbe presto prevedere il ritorno a casa. I servizi sociali hanno depositato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, valutando positivamente la possibilità di far tornare i minori dai genitori Nathan e Catherine. La condizione essenziale posta per il rientro, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, è che la coppia accetti di iscrivere i figli a una scuola pubblica. La proposta arriva dopo un passaggio estremamente delicato della vicenda giudiziaria. I bambini sono stati ascoltati dai giudici nel corso di un’audizione protetta. All’incontro hanno partecipato esclusivamente la responsabile della casa famiglia di Vasto, dove i minori risiedono dallo scorso novembre, e la curatrice speciale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La famiglia nel bosco deve riunirsi | Tivù Verità

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