Famiglia nel bosco i servizi sociali aprono al ricongiungimento | rientro a casa vincolato all’iscrizione a scuola

I tre bambini della famiglia nel bosco potrebbero tornare a vivere con i genitori, secondo i servizi sociali che hanno presentato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La riunificazione è subordinata all’iscrizione dei minori a scuola e al rispetto di alcune condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria. La decisione si basa su una valutazione positiva delle loro condizioni attuali e sulla volontà di reintegro familiare.

Il futuro dei tre bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” potrebbe presto prevedere il ritorno a casa. I servizi sociali hanno depositato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, valutando positivamente la possibilità di far tornare i minori dai genitori Nathan e Catherine. La condizione essenziale posta per il rientro, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, è che la coppia accetti di iscrivere i figli a una scuola pubblica. La proposta arriva dopo un passaggio estremamente delicato della vicenda giudiziaria. I bambini sono stati ascoltati dai giudici nel corso di un’audizione protetta. All’incontro hanno partecipato esclusivamente la responsabile della casa famiglia di Vasto, dove i minori risiedono dallo scorso novembre, e la curatrice speciale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La famiglia nel bosco deve riunirsi | Tivù Verità

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, i servizi sociali: “Sì al ricongiungimento se i bimbi vanno a scuola”I servizi sociali hanno confermato che il ricongiungimento della famiglia nel bosco sarà possibile solo se i bambini frequenteranno regolarmente la...

Famiglia nel bosco, i servizi sociali: «Sì al ricongiungimento con i genitori se i bimbi vanno a scuola». Attesa per la decisione del TribunaleI servizi sociali hanno proposto al Tribunale per i minorenni dell’Aquila di permettere il ricongiungimento dei bambini con i genitori, a condizione...

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Famiglia nel bosco, gli esami scolastici dei 3 bambini - 29/06/2026 - Video; Famiglia del bosco, i tre fratellini promossi a scuola. Ora si attende la decisione sul ritorno a casa; Famiglia nel bosco, test d'ingresso a scuola per i tre bambini; Famiglia nel bosco: Catherine e Nathan idonei al ruolo genitoriale.

La famiglia nel bosco al Festival Parole d'amore in piazza. # #bosco #famiglianelbosco #libro #Diarkos #Sarzana x.com

Famiglia nel bosco, i servizi sociali aprono al ricongiungimento: rientro a casa vincolato all’iscrizione a scuolaIl futuro dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco potrebbe presto prevedere il ritorno a casa. I servizi sociali hanno depositato una proposta al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, v ... orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, bambini ascoltati in Tribunale: il ritorno a casa è possibile, ma a una condizioneDopo tre ore di audizione al Tribunale per i bambini della famiglia nel bosco, i giudici valutano il possibile ricongiungimento con Nathan e Catherine. notizie.it

Cabina infestata nel bosco [72 x 48] (Ingoia la tua anima!) reddit