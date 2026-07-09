Si parla di un possibile remake di Fallout 3, con voci che si sono intensificate nelle ultime settimane. Da anni circolano indiscrezioni su una nuova versione del gioco di ruolo post-apocalittico, ma recenti commenti e rumors hanno rilanciato l’ipotesi di un Remake o Remastered. Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte degli sviluppatori o degli editori. La questione rimane al momento oggetto di speculazioni e discussioni tra i fan.

Il ritorno di Fallout 3 continua a essere uno dei temi più caldi per i fan di Bethesda. Da anni si parla di una nuova versione del celebre gioco di ruolo post-apocalittico, ma nelle ultime settimane l’ipotesi di un Fallout 3 Remake o Fallout 3 Remastered è tornata con forza al centro delle discussioni. Al momento non esiste ancora un annuncio ufficiale da parte di Bethesda, Microsoft o Xbox, ma gli indizi iniziano a essere sempre più interessanti. Il motivo è semplice: il progetto era già comparso nei documenti emersi durante il caso FTC vs Microsoft, gli stessi in cui figurava anche The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, poi diventato realtà. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Fallout 3 sta tornando con un Remake?

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FALLOUT 3 e NV REMAKE será lançado em 2026

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