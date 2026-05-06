Matteo Arnaldi ha iniziato con successo la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar, numero 38 del ranking, all’esordio. L’atleta ha portato a casa una vittoria importante in una partita disputata sul campo del Foro Italico, segnando un passo avanti nel torneo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Arnaldi, che ora prosegue nella competizione.

Una partita da vincere, e vinta. Matteo Arnaldi supera lo spagnolo Jaume Munar (n. 38 del ranking) all’esordio agli Internazionali d’Italia. Sul Centrale del Foro Italico di Roma, il ligure — scivolato al n. 106 e in tabellone grazie a una wild card — prova a rimettere in carreggiata una stagione segnata dai problemi fisici: una microfrattura al sesamoide del piede destro e un infortunio alla caviglia sinistra. I segnali, però, sono incoraggianti: il recente successo nel Challenger di Cagliari ha restituito fiducia e continuità. Nel confronto odierno con Munar, anche lui reduce da guai fisici, a fare la differenza è stata soprattutto la tenuta mentale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi sta tornando! Vince la maratona con Munar e avanza al Foro Italico

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