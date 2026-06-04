Durante il Golden Gala 2026 in diretta streaming, il velocista ha corso sotto i dieci secondi. Tre atleti hanno vinto nelle rispettive discipline: uno nei 100 metri, uno nei 400 metri e uno nei 200 metri. La manifestazione si è conclusa alle 23:01, con un aggiornamento che anticipa il ritorno in pista previsto per domenica a Stoccolma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, già domenica si torna in pista a Stoccolma. Buonanotte! 23.00: Tre le vittorie di un’Italia dell’atletica che non smette di stupire. Sioli, Diaz e Fabbri hanno vinto le rispettive gare con avversari di ottimo livello. Bene Pernici sul podio ma bene anche Marcell Jacobs che ha stabilito il personale stagionale ed è tornato sotto i 10? con 9?99 22.58: Analisi lucidissima per Jacobs che ha faticato un po’ nella parte centrale della gara, quando invece Lyles ha fatto la differenza ma l’azzurro nel finale ha recuperato rispetto a tutti gli avversari ed ha sfiorato il podio 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2026 in DIRETTA: Jacobs sta tornando e scende sotto i 10”! Tris di vittorie con Diaz, Fabbri e Sioli

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