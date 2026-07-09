Facciamole lavorare nei campi! Vannacci la proposta che indigna | è polemica

Da thesocialpost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un generale ha proposto di impiegare le donne come lavoratrici nei campi, frase che ha suscitato reazioni di protesta. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, suscitando critiche per il suo tono e contenuto. La proposta ha generato polemiche e richiami alla sensibilità su temi di uguaglianza di genere. Nessuna ulteriore spiegazione o commento è stato fornito sull’origine o sul contesto di questa affermazione.

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