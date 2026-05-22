Parma due prof aggrediti da una baby gang il sindacato | Quei ragazzi vadano a lavorare nei campi

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, due insegnanti sono state aggredite in un parco pubblico da un gruppo di studenti. L'episodio si è verificato durante le ore pomeridiane e ha coinvolto diverse persone presenti nell’area. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere testimonianze. Un sindacato si è espresso chiedendo che i giovani coinvolti trovino un’alternativa al vandalismo, suggerendo di dedicarsi a lavori nei campi come possibile soluzione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e sollevato discussioni sulla sicurezza e il comportamento giovanile.

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Due insegnanti sono stati aggrediti in un parco pubblico di Parma da un gruppo di studenti. Il sindacato Gilda: "I soggetti che non desiderano proseguire gli studi non devono essere sottratti ai duri e nobili lavori dei campi, delle fabbriche e degli allevamenti, tutte opportunità che in zona sono presenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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