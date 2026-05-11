Una mostra mette in luce le condizioni di lavoro nei campi durante le ondate di caldo estremo, evidenziando il rischio di mortalità invisibile. Si analizzano le conseguenze del caldo intenso sui lavoratori, con particolare attenzione agli infortuni termici che spesso vengono registrati come svenimenti. L’esposizione si concentra anche sulle modalità con cui vengono monitorati e segnalati questi incidenti, portando alla luce le difficoltà di riconoscere i casi più gravi.

? Domande chiave Come influisce il caldo estremo sulla mortalità invisibile nei campi?. Perché molti inforti termici vengono registrati come semplici svenimenti?. Come il clima trasforma gli insediamenti informali in trappole mortali?. Chi sta lottando per garantire diritti minimi ai braccianti sfruttati?.? In Breve Inaugurazione 12 maggio 2026 presso Scambiologico di Potenza con Paolo Pesacane e Antonio Lanorte.. Esposizione gratuita fino al 19 maggio parte del programma migrAzioni 2026 di Arci Basilicata.. Dati OIL indicano 19mila morti globali annue per esposizione a temperature elevate.. Reportage basato su indagine del 2024 condotta presso l'insediamento di Torretta Antonacci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfruttamento e caldo estremo: la mostra che svela l’inferno nei campi

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