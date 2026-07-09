facce da milan

Un tifoso del vecchio Milan ha dichiarato di aver sofferto durante la finale del 1990 contro il Benfica. In un'intervista ha anche affermato di aver imparato molto da Mourinho, anche se ha uno stile diverso rispetto a quello dell'ex allenatore. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a ulteriori dettagli o a eventuali implicazioni di queste affermazioni.

È stato davvero un tifoso del vecchio Milan («ho patito la finale del '90 col Benfica»). Non è un altro Mourinho («Da Josè ho imparato molto ma ho uno stile diverso»). È reduce da molti errori («a Manchester ma non voglio più parlare del passato») e ha le idee chiare su come sarà invece il suo primo Milan in perfetta sintonia con Gerry Cardinale, il proprietario seduto ieri pomeriggio al suo fianco a dimostrazione del suo impegno in prima linea e della condivisione del progetto. Ecco Ruben Amorim, barba folta, vestito scuro, camicia bianca, l'inglese fluente con le scuse («ma sto prendendo lezioni di italiano» la promessa) per la platea nazionale: le sue idee sono chiare, enunciate con convinzione («cercheremo un calcio dominante»). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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