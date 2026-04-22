Domenica a San Siro si sono affrontate Milan e Juventus in una partita caratterizzata da due protagonisti distinti. Un calciatore della Juventus ha vissuto un momento difficile con poca presenza in campo e poche occasioni da rete, mentre un altro giocatore della stessa nazionale ha mostrato grande vivacità e ha segnato un gol decisivo. La sfida tra compagni di nazionale ha messo in evidenza le differenze di forma tra i due calciatori nel match tra le due squadre italiane.

Sarà l’ultima volta da avversari, in questa stagione. Quando Milan-Juve sarà conclusa, Christian Pulisic e Weston McKennie si ridaranno appuntamento in ritiro con la nazionale, nello stesso spogliatoio, con lo stesso allenatore, in un Mondiale da giocare e gustarsi in casa propria. Prima, però, c’è da sigillare l’ingresso in Champions e l’incrocio del Meazza racconterà molto in questo senso. Christian e Weston saranno la classica sfida nella sfida. Non che sia la prima volta: si sono affrontati (considerando le partite in cui hanno messo piede in campo) già in dieci occasioni tra Bundesliga (uno giocava nel Dortmund, l’altro nello Schalke) e panorama italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pulisic in crisi, McKennie vola: le due facce dell'America di Milan-Juve

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