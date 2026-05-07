‘Facce da Monte‘ | il libro di Bisi

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa si è tenuta la presentazione del libro ‘Facce da Monte’, scritto da Stefano Bisi. L’evento ha attirato pubblico interessato alla pubblicazione, che si concentra su storie e figure legate alla montagna. La presentazione ha visto la partecipazione di diversi relatori e appassionati che hanno ascoltato l’intervento dell’autore e condiviso impressioni sul testo.

Al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa, presentazione del libro ‘ Facce da Monte ‘ di Stefano Bisi. Un viaggio tra storia, finanza e vicende umane per raccontare uno dei capitoli più significativi della Banca Monte dei Paschi di Siena. L’appuntamento è per giovedì 14 maggio alle 17,30 nel Saloncino di Piazza Unità dei Popoli 2, dove verrà presentato il volume pubblicato da Betti Editrice. L’ingresso è libero. L’iniziativa, a cura di Fondazione Formiche Alberto Brandani e da Betti Editrice, è patrocinata dal Comune. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il giornalista Lodovico Andreucci. Sono previsti gli interventi del sindaco, Piero Pii e di Silvia Brandani, figlia del professor Alberto Brandani, figura alla quale il volume dedica un intero capitolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

8216facce da monte8216 il libro di bisi
© Lanazione.it - ‘Facce da Monte‘: il libro di Bisi

The 20-Day English Speaking Challenge!

Video The 20-Day English Speaking Challenge!

Notizie correlate

Leggi anche: L’omicidio di Becciolini, il libro di Stefano Bisi oggi ad Arezzo

"Facce da Ozempic": i segni di un abusoSe ne vedono tante in giro, facce scavate, allungate e svuotate, guance incavate, zigomi più sporgenti, solchi naso labiali più profondi, lassità...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: ‘Facce da Monte‘: il libro di Bisi; Facce da Monte, a Colle Val d’Elsa il racconto inedito sulla storia del Monte dei Paschi; A Colle di Val d’Elsa la presentazione del libro Facce da Monte di Stefano Bisi; Facce da Monte: Stefano Bisi racconta i protagonisti di Rocca Salimbeni a Colle di Val d’Elsa.

Facce da Monte, viaggio tra gli uomini di Mps: il 12 marzo la presentazione del libro a SienaC’è una data che segna un prima e un dopo nella storia dell’istituto di credito più antico del mondo, nato addirittura prima della scoperta dell’America: il 14 agosto 1995. È il giorno in cui il Monte ... affaritaliani.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.