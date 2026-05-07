‘Facce da Monte‘ | il libro di Bisi

Al Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa si è tenuta la presentazione del libro ‘Facce da Monte’, scritto da Stefano Bisi. L’evento ha attirato pubblico interessato alla pubblicazione, che si concentra su storie e figure legate alla montagna. La presentazione ha visto la partecipazione di diversi relatori e appassionati che hanno ascoltato l’intervento dell’autore e condiviso impressioni sul testo.

Al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa, presentazione del libro ‘ Facce da Monte ‘ di Stefano Bisi. Un viaggio tra storia, finanza e vicende umane per raccontare uno dei capitoli più significativi della Banca Monte dei Paschi di Siena. L’appuntamento è per giovedì 14 maggio alle 17,30 nel Saloncino di Piazza Unità dei Popoli 2, dove verrà presentato il volume pubblicato da Betti Editrice. L’ingresso è libero. L’iniziativa, a cura di Fondazione Formiche Alberto Brandani e da Betti Editrice, è patrocinata dal Comune. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il giornalista Lodovico Andreucci. Sono previsti gli interventi del sindaco, Piero Pii e di Silvia Brandani, figlia del professor Alberto Brandani, figura alla quale il volume dedica un intero capitolo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Facce da Monte‘: il libro di Bisi The 20-Day English Speaking Challenge! Notizie correlate Leggi anche: L’omicidio di Becciolini, il libro di Stefano Bisi oggi ad Arezzo "Facce da Ozempic": i segni di un abusoSe ne vedono tante in giro, facce scavate, allungate e svuotate, guance incavate, zigomi più sporgenti, solchi naso labiali più profondi, lassità... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ‘Facce da Monte‘: il libro di Bisi; Facce da Monte, a Colle Val d’Elsa il racconto inedito sulla storia del Monte dei Paschi; A Colle di Val d’Elsa la presentazione del libro Facce da Monte di Stefano Bisi; Facce da Monte: Stefano Bisi racconta i protagonisti di Rocca Salimbeni a Colle di Val d’Elsa. Facce da Monte, viaggio tra gli uomini di Mps: il 12 marzo la presentazione del libro a SienaC’è una data che segna un prima e un dopo nella storia dell’istituto di credito più antico del mondo, nato addirittura prima della scoperta dell’America: il 14 agosto 1995. È il giorno in cui il Monte ... affaritaliani.it A Colle di Val d’Elsa la presentazione del libro “Facce da Monte” di Stefano Bisi Stefano Bisi presenta il suo nuovo libro dedicato alla storia del Monte dei Paschi. Appuntamento giovedì 14 maggio alle ore 17.30 nel Saloncino del Teatro del Popolo. Ingresso li - facebook.com facebook