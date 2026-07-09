Nella conferenza stampa piloti del Gran Premio di Germania 2026, Fabio Di Giannantonio ha dichiarato che lasciare VR46 rappresenta un momento difficile per lui. La gara si svolge sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. La classifica è guidata dall’Aprilia di Jorge Martin.

Si è aperta con la consueta conferenza stampa piloti la settimana del Gran Premio di Germania 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, andrà in scena un altro round fondamentale per la classifica, guidata dall’Aprilia di Jorge Martin. Il favorito in terra tedesca è però Marc Marquez che con la pista teutonica ha un feeling speciale costruito nel corso degli anni. Spera di essere uno dei protagonisti del weekend anche Fabio Di Giannantonio, il miglior pilota Ducati ad Assen. Il romano deve continuare il suo trend positivo e proverà a mettere i bastoni tra le ruote ad un Aprilia ad oggi superiore. In conferenza, il centauro azzurro ha così parlato del suo momento: “Penso sia un gran momento per noi, facciamo grandi prestazioni e abbiamo un’ottima velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Per noi è un grande momento, lasciare VR46 non è semplice”

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