Il team VR46 ha condiviso un video sui social per salutare il pilota Fabio Di Giannantonio, che a fine anno lascerà il team. Il pilota passerà alla squadra ufficiale KTM per la prossima stagione. La comunicazione è stata accompagnata da immagini che mostrano momenti della sua carriera con il team. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti contrattuali o motivazioni della scelta.

Il team ha pubblicato un post sui social per la partenza a fine anno del pilota Fabio Di Giannantonio. La prossima stagione correrà con il team ufficiale KTM. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

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