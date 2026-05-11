Durante il weekend di Le Mans, Fabio Di Giannantonio ha annunciato la sua intenzione di trasferirsi in KTM, optando per un contratto ufficiale con il team austriaco. La decisione è arrivata dopo aver atteso una proposta migliorativa da parte di Ducati, che però non è mai arrivata. Nel frattempo, il team VR46 si dice disponibile a valutare il possibile inserimento di Bulega come pilota.

Bologna, 11 maggio 2026 – Fabio Di Giannantonio ha scelto: andrà in KTM. Il pilota romano del Team VR46 ha optato per un trattamento ufficiale e la decisione è maturata nel corso del weekend di Le Mans, dopo aver atteso una offerta al rialzo di Ducati mai arrivata. Lo riporta motorsport.com, che dà per fatto l’accordo con KTM per la stagione 2027. Diggia aveva richiesto a Ducati un trattamento da pilota factory e ingaggio di conseguenza ritoccato, fornendo nel venerdì di Le Mans una dead line per prendere una decisione. La proposta da Borgo Panigale non è arrivata, anzi è stato chiesto ulteriore tempo, e così il manager di Di Giannantonio ha scelto il piano B, ovvero accettare la corte di KTM che lo inserirà come pilota ufficiale al fianco di Alex Marquez.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Di Giannantonio verso KTM. VR46 si apre a Bulega?

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