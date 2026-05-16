Money Road 2 | torna su Sky il reality show con Fabio Caressa
Manca pochissimo al debutto della seconda stagione di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game che ha convinto pubblico e critica nella sua prima edizione. A partire da giovedì 21 maggio 2026, su Sky e in streaming su NOW, dodici nuovi concorrenti si ritroveranno a fare i conti con le proprie scelte in uno degli ambienti più ostili che si possano immaginare. Al timone torna Fabio Caressa nei panni di “direttore dell’esperimento”, pronto a guidare quella che nella serie viene chiamata la “Compagnia delle Tentazioni”. La produzione, affidata a Blu Yazmine, ha adattato il format britannico Tempting Fortune arricchendolo, per... 🔗 Leggi su Tutto.tv
Money Road 2: torna su Sky e NOW l'esperimento più divisivo della TV italiana
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