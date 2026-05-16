Money Road 2 | torna su Sky il reality show con Fabio Caressa

Da tutto.tv 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manca pochissimo al debutto della seconda stagione di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game che ha convinto pubblico e critica nella sua prima edizione. A partire da giovedì 21 maggio 2026, su Sky e in streaming su NOW, dodici nuovi concorrenti si ritroveranno a fare i conti con le proprie scelte in uno degli ambienti più ostili che si possano immaginare. Al timone torna Fabio Caressa nei panni di “direttore dell’esperimento”, pronto a guidare quella che nella serie viene chiamata la “Compagnia delle Tentazioni”. La produzione, affidata a Blu Yazmine, ha adattato il format britannico Tempting Fortune arricchendolo, per... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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