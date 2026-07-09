Mondiale 2006 Sky rivive la notte di Berlino e svela come cambiò il racconto del calcio

Sky ha dedicato un palinsesto speciale ai vent’anni della vittoria dell’Italia nel Mondiale 2006, rivivendo la notte di Berlino. Insieme, il direttore di Sky Sport ha spiegato come quella edizione abbia portato a una rivoluzione nel modo di raccontare il calcio, segnando un cambio nelle modalità di produzione e narrazione delle partite. L’evento ha così influenzato il modo di fare sport in televisione, secondo quanto riferito nel racconto di Sky.

Il palinsesto speciale per i 20 anni della vittoria dell'Italia si accompagna al racconto del direttore Sky Sport Federico Ferri sulla rivoluzione editoriale nata durante Germania 2006. Il 9 luglio non è mai stata una data qualunque per il calendario civile e sportivo italiano, ma nel 2026 assume i contorni di una vera e propria ricorrenza storica. Esattamente vent’anni dopo quella notte magica di Berlino, il ricordo del trionfo. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Mondiale 2006: La mia verità, dall'infortunio alla vittoria

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