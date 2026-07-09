Exequiel Zeballos e gli agenti aspettano il Napoli | L’argentino non rinnoverà con il Boca Juniors

Notizia in breve

Exequiel Zeballos ha annunciato ai dirigenti del Boca Juniors di non voler rinnovare il contratto. Il giocatore, nato nel 2002, è attualmente sotto contratto con il club argentino, ma ha deciso di cercare nuove opportunità. Sul suo cartellino ci sono diverse offerte da club di Bundesliga. Nel frattempo, il Napoli e i agenti dell’attaccante sono in attesa di sviluppi sulla possibile trattativa.