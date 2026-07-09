Exequiel Zeballos e gli agenti aspettano il Napoli | L’argentino non rinnoverà con il Boca Juniors
Exequiel Zeballos ha annunciato ai dirigenti del Boca Juniors di non voler rinnovare il contratto. Il giocatore, nato nel 2002, è attualmente sotto contratto con il club argentino, ma ha deciso di cercare nuove opportunità. Sul suo cartellino ci sono diverse offerte da club di Bundesliga. Nel frattempo, il Napoli e i agenti dell’attaccante sono in attesa di sviluppi sulla possibile trattativa.
Zeballos, classe 2002 ha comunicato ai dirigenti degli Xeneizes l’intenzione di non rinnovare il proprio contratto. Sul talento argentino non manca la concorrenza di diversi club di Bundesliga. Eppure, la priorità del giocatore resta il Napoli. La motivazione va oltre il semplice progetto tecnico. Per un argentino, giocare nel club che ha reso immortaleDiego Armando Maradonaha un significato speciale. L’eredità lasciata dal Pibe de Oro continua ancora oggi a rappresentare un richiamo fortissimo per tanti giovani calciatori argentini, e Zeballos non fa eccezione.Il suo desiderio sarebbe proprio quello di raccogliere, almeno simbolicamente, una parte di quella storia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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