Exequiel Zeballos sempre più vicino al Napoli | il Boca Juniors lo ha messo fuori rosa

Il Boca Juniors ha messo fuori rosa Exequiel Zeballos, attaccante classe 2002, mentre il Napoli si avvicina all’acquisto. Il club argentino ha deciso di escluderlo dalla rosa, aprendo la strada a un possibile trasferimento in Italia. Zeballos è seguito da tempo dal club partenopeo, che potrebbe integrarlo nel reparto offensivo. La trattativa tra i due club è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Il Napoli è sempre più vicino a Exequiel Zeballos, il talento classe 2002 del Boca Juniors che il club di De Laurentiis segue ormai da tempo e che potrebbe apportare un tocco di classe e di imprevedibilità in più nel reparto avanzato della squadra di Allegri. Dopo il tira e molla degli ultimi mesi con il club di Buenos Aires sul costo del cartellino, con un contratto in scadenza il 31 dicembre di quest'anno e che il fantasista si è rifiutato di prolungare perché promessosi al Napoli, la squadra che fu anche di Diego Armando Maradona lo ha messo fuori rosa. La trattativa, insomma, sarebbe ai dettagli proprio in questi giorni.... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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