ascolti tv pareggio tra meglio tardi che mai e racconto di una notte

Il 31 maggio, gli ascolti televisivi hanno registrato un pareggio tra i programmi di Rai1 e Canale 5. In particolare, nel pomeriggio, Domenica In ha registrato un risultato deludente. I dati mostrano che “Meglio tardi che mai” e “Racconto di una notte” hanno ottenuto risultati equivalenti, portando a una parità tra le due emittenti.

I dati del 31 maggio degli ascolti tv mostrano una parità tra Rai1 e Canale 5. Al pomeriggio flop per Domenica In Gliascolti tvdel 31 maggio mostrano una parità tra il filmMeglio tardi che maie la soapRacconto di una notte. Chiude in negativo la stagione diDomenica In. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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