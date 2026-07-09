Il rappresentante di Forza Italia ha affermato che il Sannio necessita di treni efficienti, non di passerelle. Ha aggiunto che il territorio richiede risposte concrete e investimenti nel settore ferroviario, invece di infrastrutture temporanee o inutili. Le sue dichiarazioni sono state fatte in risposta a iniziative di passarelle sopra i binari, sottolineando che il focus deve essere sul miglioramento del servizio ferroviario locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ben vengano le passeggiate in treno, ma il Sannio non ha bisogno di passerelle inutili: ha bisogno di risposte concrete, di investimenti e di un servizio ferroviario moderno ed efficiente”. Così il consigliere regionale sannita Fernando Errico commenta l’iniziativa organizzata da Eav in occasione della conclusione dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria Cancello–Benevento. “Ritengo che in un momento come quello attuale sarebbe stato più opportuno concentrarsi sull’attivazione definitiva del servizio e sul rilancio della linea, piuttosto che organizzare iniziative celebrative. Colpisce, inoltre,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Valle Caudina, Errico (FI): “Il Sannio ha bisogno di treni, non di passerelle”

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