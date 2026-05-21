Un recente comunicato ufficiale presenta un Piano Strategico che coinvolge infrastrutture, ambiente, rigenerazione urbana e sviluppo economico nella zona del Sannio. Il Programma Integrato di Valorizzazione è stato annunciato come un risultato importante per la Valle Caudina, con l’obiettivo di migliorare diverse aree del territorio. Il documento fornisce dettagli sulle iniziative previste, senza indicare specifici finanziamenti o date di attuazione. La proposta è stata presentata da un rappresentante del Partito Democratico.

“Il programma, che coinvolge i Comuni dell’Unione “Città Caudina” (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina), mette al centro interventi fondamentali per il rilancio dell’area: il potenziamento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e ambientale, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il sostegno alle filiere agricole di eccellenza, la riconversione delle aree produttive dismesse e il rafforzamento delle politiche sociali e di legalità. Si tratta di una scelta significativa che riconosce finalmente la strategicità della Valle Caudina all’interno della programmazione regionale, favorendo una governance condivisa tra istituzioni, enti locali e territori”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Marcantonio (PD): “Il Programma Integrato di Valorizzazione è un grande risultato per la Valle Caudina e il Sannio”

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