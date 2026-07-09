ex studenti del liceo severi di salerno uniti per il sogno di maurizio napoli

Gli ex studenti del Liceo Severi di Salerno si sono ritrovati per la riunione annuale chiamata “For Severi”. L'edizione 2026 si svolgerà con una serie di eventi programmati, coinvolgendo i partecipanti in incontri e iniziative dedicate al ricordo di Maurizio Napoli. La riunione rappresenta un momento di aggregazione tra diplomati, che condividono il desiderio di mantenere vivo il legame con l'istituto e con il loro passato scolastico.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna l’appuntamento For Severi, la riunione annuale degli ex studenti del Liceo Severi di Salerno. L’edizione 2026 assume un valore speciale: non solo una festa, ma un gesto collettivo di vicinanza, forza e memoria, nato dal desiderio di Maurizio Napoli, che due anni fa, insieme ad altri ex studenti, ha dato vita all’iniziativa e che oggi, a causa di una grave malattia, probabilmente non potrà essere presente. Per realizzare il sogno di Maurizio – rinnovare la riunione della sua “famiglia scolastica” – è stata coinvolta anche l’associazione “Lo Sportello dei Sogni, che nelle scorse settimane ha organizzato una serenata sotto casa di Maurizio, portando un segno concreto di affetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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