I commercialisti di Napoli incontrano gli studenti del Liceo Mercalli

Gli studenti del Liceo Mercalli di Napoli hanno partecipato a un incontro con i commercialisti organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. L’evento, promosso dall’ente, ha avuto come obiettivo offrire un momento di confronto tra il mondo scolastico e le professioni legate alla contabilità e alla consulenza. La partecipazione ha coinvolto giovani interessati a conoscere le attività di questa professione.

Un’occasione di confronto tra scuola e mondo delle professioni si è svolta al Liceo Mercalli di Napoli, dove l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise, ha promosso un incontro di orientamento rivolto ai giovani studenti. L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Università e Istruzione, dal titolo “Il commercialista tra professione, impresa e competenze digitali”, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla professione del commercialista, illustrandone le opportunità e il ruolo nel sistema economico contemporaneo. Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica Daniela Paparella che ha evidenziato le prospettive offerte dalle professioni economiche, sottolineando l’importanza di una formazione consapevole e orientata al futuro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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