Due studenti del liceo Severi alle finali nazionali dei Giochi della Chimica

Due studenti del liceo Severi di Frosinone hanno raggiunto le finali nazionali dei Giochi della Chimica. Alessio Ruci e Giorgia Ruci hanno partecipato alla competizione, ottenendo un risultato che ha portato il nome della scuola tra le migliori in Italia in questa disciplina. La loro qualificazione alle finali rappresenta un traguardo importante per l’istituto e per gli studenti coinvolti.

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Grande soddisfazione per il liceo scientifico Liceo Scientifico Francesco Severi di Frosinone grazie agli straordinari risultati ottenuti dagli studenti Alessio Ruci e Giorgia Ruci ai Giochi della Chimica.I due alunni, rispettivamente delle classi 2D e 4D, hanno conquistato l’accesso alla fase.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lo studente del San Benedetto Federico Santoro alle finali nazionali dei giochi della ChimicaUno studente della 2A Tc del San Benedetto di Latina, Federico Santoro, si è qualificato per la finale nazionale dei Giochi di Chimica 2026, che si... La studentessa del liceo scientifico Anna Vernocchi vola alle finali nazionali dei campionati di ItalianoIl liceo scientifico Augusto Righi raggiunge un ambizioso traguardo nel campo delle discipline umanistiche. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giochi della chimica, Alessandro Rosati conquista l’Umbria: ora la fase nazionale; San Gavino, il liceo Marconi-Lussu trionfa nelle finali regionali dei giochi della chimica e di scienze naturali - L'Unione Sarda.it; Giochi della Chimica, Urbino primeggia; Giochi della Chimica, tutti i premiati all’Alessandrini Marino di Teramo FOTO. San Gavino, il liceo Marconi-Lussu trionfa nelle finali regionali dei giochi della chimica e di scienze naturaliPrestigiosi riconoscimenti per gli studenti del liceo sangavinese Marconi-Lussu, che primeggiano in diverse competizioni regionali e ora affronteranno le gare con altri loro coetanei a livello naziona ... unionesarda.it Giochi della Chimica, Urbino primeggiaL’Itis Mattei ha fatto una vera e propria incetta di medaglie e piazzamenti alla fase regionale dei Giochi della ... ilrestodelcarlino.it Giochi della Chimica, l'ITIS "Mattei" domina la scena regionale https://vivere.me/gKBz #giochidellachimica #marche #chimica #itismattei #urbino - facebook.com facebook San Gavino, il liceo Marconi-Lussu trionfa nelle finali regionali dei giochi della chimica e di scienze naturali x.com