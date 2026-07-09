Dopo il salvataggio di 16 bambini in condizioni di vita disumane in Ohio, un ex agente dell’FBI ha rivelato che i minori sono stati lasciati a marcire per anni senza interventi. Le autorità hanno riferito che i bambini sono stati trovati in un ambiente sporco e trascurato. Le indagini sono in corso, e si cerca di capire come nessuno abbia segnalato le condizioni prima del intervento. Nessuna persona coinvolta è stata ancora identificata o arrestata.

Nuovi inquietanti dettagli emergono dopo che 16 bambini sono stati salvati da quelle che le autorità hanno descritto come condizioni di vita disumane in Ohio la settimana scorsa. Ora, un ex agente dell’FBI sta commentando come il presunto abuso sia passato inosservato per così tanto tempo. I bambini, di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, sono stati trovati dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Vinton il 30 giugno mentre i deputati stavano indagando su un crimine non correlato. Quattro adulti – ritenuti essere i genitori e i nonni dei bambini – sono stati da allora accusati di 17 capi d’imputazione per maltrattamento di minori. Secondo gli investigatori, la famiglia si era trasferita frequentemente negli ultimi due decenni. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Ex agente FBI spiega come 16 bimbi “lasciati a marcire” siano rimasti inosservati per anni

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