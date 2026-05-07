Il tumore ovarico viene spesso definito come una malattia che si manifesta con segnali sottili e difficili da riconoscere, poiché i sintomi tendono a essere sfumati e simili a quelli di disturbi più comuni. Nonostante ciò, ci sono segnali che indicano la necessità di approfondire, anche se non sempre vengono percepiti come preoccupanti. Un esperto spiega come individuare i segnali e quali siano le opzioni terapeutiche attualmente disponibili.

pt-calc(env(safe-area-inset-bottom,0px)2)"> Non è corretto definirlo un tumore “silenzioso”. Piuttosto, è una malattia che parla sottovoce, con segnali sfumati e spesso confusi con disturbi comuni. In occasione della Giornata mondiale dell’8 maggio, abbiamo raccolto i punti chiave per orientarsi tra sintomi, diagnosi e cure con l’aiuto di un esperto d’eccellenza, il Dottor Fabio Martinelli, responsabile dell’Unità Operativa di Ginecologia Oncologica dell’ Humanitas San Pio X. Ecco le risposte dello specialista alle nostre domande. Bianca Balti in ospedale: «Mi hanno operata per un cancro ovarico, ora la chemio. Lo sconfiggerò» X Il tumore ovarico è davvero “silenzioso”?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tumore ovarico: i sintomi esistono ma spesso passano inosservati. L’esperto spiega cosa osservare, quando approfondire e quali sono oggi le cure

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Panoramica sull’argomento

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