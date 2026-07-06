Dopo aver scoperto 16 bambini rinchiusi in una casa tra rifiuti e condizioni disumane, un avvocato che rappresenta uno degli imputati ha rilasciato una dichiarazione pubblica. La scoperta è avvenuta durante un intervento delle forze dell’ordine, che hanno trovato i bambini in uno stato di abbandono e degrado. La notizia ha suscitato grande attenzione, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze e sulle responsabilità.

Dopo che hanno trovato 16 bambini a vivere in quelle che le autorità hanno descritto come condizioni disumane, un avvocato che rappresenta uno degli imputati ha un messaggio importante per il pubblico. L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Vinton ha trovato i bambini, di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, in Ohio, il 30 giugno. Mentre i deputati stavano indagando su un reato non correlato. Quattro adulti – ritenuti essere i genitori e i nonni dei bambini – sono da allora accusati di 17 capi d’imputazione per maltrattamento di minori. In una conferenza stampa, il Procuratore Generale dell’ Ohio Andy Wilson ha dichiarato che le condizioni all’interno della casa erano quelle “che non riesci nemmeno a immaginare per delle persone, figuriamoci per dei bambini. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 16 bimbi rinchiusi in casa dai parenti per anni tra i rifiuti

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Abbiamo EVOCATO uno SPIRITO in una CASA INFESTATA! (Non dovevamo farlo)

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