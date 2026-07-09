Aki Iwai si trova al comando del primo giro dell’Evian Championship 2026, quarto Major della stagione femminile, con un punteggio di -8 grazie a otto birdie. La giornata ha visto anche una performance deludente da parte di una giocatrice di punta, che ha chiuso con un risultato negativo.

Primo giro a tinte sorprendenti all’Evian Championship 2026, il quarto Major della stagione femminile. Innanzitutto, il lato che non crea situazioni attese all’origine si lega al fatto che la giapponese Aki Iwai, spesso citata anche coma Akie Iwai, è al comando con lo spettacolare score di -8, in ragione di otto birdie. Per lei finora in carriera sei vittorie sul LPGA of Japan Tour e una, a Portland, sul LPGA Tour. Corre la speranza tra le padrone di casa, poiché al secondo posto c’è Perrine Delacour con -6, uno score frutto di un eagle, sei birdie e due bogey,. Dietro di lei un ampio gruppo di terze, costituito dalla giapponese Mao Saigo, dalla sudcoreana Jin Hee Im, dall’inglese Charley Hull e dalla svedese Maja Stark. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evian Championship 2026: Iwai al comando in terra francese, Korda in giornata no

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