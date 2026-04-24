Nelly Korda si trova in testa dopo il primo giorno dello Chevron Championship 2026, occupando così la posizione di leader. La giocatrice americana, che ha perso il primo posto nella classifica mondiale nel 2025, è riuscita a migliorare le sue prestazioni rispetto all'anno passato, durante il quale non aveva vinto alcuna gara. Moresco, invece, si trova più indietro nella classifica attuale.

Non sarà più la numero 1 del mondo, ma Nelly Korda appare decisamente in uno stato migliore rispetto a un 2025 nel quale non era riuscita a portare a casa neanche un successo. Quest’anno una vittoria l’ha già ottenuta e, tanto per cambiare, al Memorial Park di Houston è la prima a prendersi la vetta dello Chevron Championship 2026, il Major di debutto della stagione. Per lei un -7 che arriva con sette birdie, in maniera molto brillante. Alle sue spalle la thailandese Patty Tavatanakit e la sudcoreana Somi Lee, che distano due colpi (Lee, peraltro, avrebbe potuto risultare seconda da sola se non avesse dovuto fare i conti con un bogey alla 18).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Nelly Korda è la prima leader dello Chevron Championship 2026. Moresco indietro

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