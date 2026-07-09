Espulsi due militari russi Tajani | Sono spie al soldo del Cremlino Mosca prepara la vendetta | All’Italia manca una figura come Putin

Il governo italiano ha espulso due militari russi dall’ambasciata, secondo quanto comunicato dal ministro degli Esteri Tajani, che li ha definiti spie al soldo del Cremlino. Mosca ha risposto accusando l’Italia di mancare di una figura come Putin e di preparare una vendetta. La decisione arriva in un contesto di tensioni tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali delle espulsioni.

Il governo ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Roma, i due si sarebbero resi responsabili di attività di spionaggio per conto del Cremlino. «Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale», attacca Tajani su X. 🔗 Leggi su Open.online

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TAJANI: Espulsi due addetti militari dell'ambasciata RUSSA a Roma

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